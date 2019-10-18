Merdivenler yenilendi

Altındağ Belediyesi, Başkent’in tarihi mahalleleri olan Kale ve Hacı Bayram'da binlerce vatandaşın kullandığı iki merdivenli sokağı yeniledi.



Altındağ Belediyesi ilçe sınırlarındaki sokakların asfalt ve kaldırımlarının yanı sıra merdivenlerini de baştan aşağı yeniliyor. Vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alan Altındağ Belediyesi, Ankara'nın en eski yerleşim yerlerinden olan Kale ve Hacı Bayram mahallelerindeki merdivenleri yeniledi. Ekipler vatandaşların güvenliği için Kale Mahallesi'ndeki Timur Sokak ve Hacı Bayram'daki Şekerciler Sokak'a korkuluk da monte etti. Yapılan yenileme çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren çevre esnaflarından İltat Çayır, talep ettikleri iyileştirmenin anında gerçekleştiğini söyledi. Çayır, "Bizleri ziyarete gelen Altındağ Belediye Başkanımız Doç. Dr. Asım Balcı'ya merdivenlerimizin durumunu iletmiştik. Başkanımız sağ olsun hemen ekipleri hızlı bir şekilde yönlendirdi ve merdivenlerimiz uzun yıllar sonra yenilendi. Altındağ Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

Yepyeni bir görünüme kavuştular

Altındağ Belediyesi'nin peyzaj çalışması da gerçekleştirdiği sokaklar yepyeni bir görünüme kavuştu. Ankara'nın tarihi ve turistik mekanlarının başında Altındağ'ın geldiğinin altını çizen Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Ulus çevresindeki mahallerimizde vatandaşlarımızın bizden taleplerini hızlı bir şekilde yerine getiriyoruz. Bu bölgeler sadece Altındağ'a değil, Ankara'nın tamamına hitap ediyor. Bu nedenle bölgedeki esnafımızın ve hemşehrilerimizin taleplerine anında cevap vermeye çalışıyoruz. Yenilediğimiz iki merdivenli sokaktan günde binlerce insan geçiyor. Yenilenen Timur Sokak ve Şekerciler Sokak esnafımıza hayırlı olsun. Ekiplerimiz tarihi bölgedeki yenileme ve bakım çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyorlar. İnşallah Ankara Kalesi ve çevresine hak ettiği değeri kazandıracağız. Çalışmalarımız artarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.

