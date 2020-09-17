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Merhum Başbakan Adnan Menderes mezarı başında anıldı

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 59. yılında Topkapı’daki anıt mezarda düzenlenen törenle anıldı.
Merhum Başbakan Adnan Menderes mezarı başında anıldı

Saygı duruşu ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı ve İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın dua okumasıyla son buldu.

Törenden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu  ve beraberindekiler Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın mezarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Bakan Soylu daha sonra 9. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da mezarını ziyaret etti.

Törene, Soylu'nun yanı sıra Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun yakınları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanvekili Hüseyin Aksu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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