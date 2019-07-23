Merhum Süleyman Arif Emre'yi anlattı: Dava ve gönül adamıydı

SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, merhum Süleyman Arif Emre’nin vefatıyla ilgili açıklama yaptı. Asiltürk, Emre için "Dava ve gönül adamıydı" dedi.

Milli Görüş Hareketi’nin mümtaz şahsiyeti, eski Devlet Bakanı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Süleyman Arif Emre, geçtiğimiz gün rahmet-i Rahman’a kavuşmuştu.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, merhum Süleyman Arif Emre’nin vefatıyla ilgili açıklama yaptı. Asiltürk, Emre için "Dava ve gönül adamıydı" dedi.

Asiltürk'ün açıklaması şöyle:

"Süleyman Arif Emre Beyfendi eski Devlet Bakanı, Milletvekili, Millî Nizam Partisi Kurucu Genel Başkanı ve Millî Selamet Partisi kurucusu olarak görev yaptı.

Türk siyasetinin kıymetli bir büyüğü olan Süleyman Arif Bey, yarım asırdan fazla Milli Görüş Hareketi’ne hizmet etti.

Milli Görüş Hareketi’nin ilk isimlerinden, çok kıymetli dava ve gönül adamı Süleyman Arif Emre Bey’e Cenâb-ı Allah’tan rahmet diliyor, ailesine, sevenlerine ve tüm Milli Görüş camiasına başsağlığı diliyor, sabr-ı cemil niyaz ediyorum.

Mekanı cennet, makamı âli olsun.

BİZDE İMAN KONUŞUR

Sabrımız artık yeter, merde meydan konuşur;

Hışmile kından çıkar; kılınç, kalkan konuşur.

“İnna fetehnâleke fethanmübînâ” diye,

Cenk yolunda emr-i Hakk, emr-i Kur’an konuşur.

*

Hakk’a teslim olmuşuz cezbe-i yYezdân ile,

Kükreyen her narada şâh-ı merdan konuşur.





Ecdad ayaklanıyor ruhların mahşerinde,

Ordular şaha kalkar Fatih Sultan konuşur.

*

Ya şehit ya gaziyiz, biz bu dava uğruna,

Hak yolundan dönmeyiz; bizde iman konuşur.

Kahramanlar neslidir hükmeder tarihlere,

Sinesinde her erin sanki hakan konuşur.

*

Ey emanet haini, ahdini nakzeden duy;

Hakkı ihkak uğruna tekmil vatan konuşur.

Ey fakir milletlerin kan içen zalimleri,

Bizde şeref, bizde şan, bizde vicdan konuşur.

*

Azmimiz, zalimlerin mahv-ü ihlâkindendir,

Atinizde mutlaka ye’s ü hüsran konuşur.

Zillettir, meskenettir, şerefsizliktir sonu,

Ne haddine ki hâlâ kahpe düşman konuşur.

*

Ecdâdımın hıncıdır, damarlarımda vuran;

Kan istiyoruz biz kan, savaşta kan konuşur.

Kahhâr adıyla Hakk’ın kahr eyleriz haini,

Derununda alçağın çünkü şeytan konuşur.

*

Bırakın recmedelim şu ırz düşmanlarını,

Bağrımızda tutuşan nice volkan konuşur.

SÜLEYMAN ARİF EMRE"