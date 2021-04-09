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Meriç Nehri'nde, ikinci ceset bulundu

EDİRNE'de Meriç Nehri'nde, iki gün aranın ardından ikinci erkek cesedi bulundu.
Meriç Nehri'nde, ikinci ceset bulundu

Edirne'de Karaağaç Mahallesi ile Yıldırım Mahallesi arasında bulunan bir kum ocağı çalışanları, Meriç Nehri üzerinde bir erkek cesedi gördü. İhbar üzerine bölgeye  jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi, su yüzeyindeki cesedi bot yardımıyla karaya çıkardı. Bölgeye gelen jandarma olay yeri inceleme ekipleri, tarafından incelenen ceset, otopsisi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Yapılan ilk incelemede 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişinin, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen göçmen olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

İKİ GÜNDE İKİNCİ CESET

Kentte iki önce de, su debisi yükseleceği endişesiyle kayıklarını kontrol etmeye giden iki balıkçı, Meriç Nehri kıyısında erkek cesedi buldu. Jandarma ve AFAD ekiplerince sudan çıkarılan cesedin, yine bir göçmene ait olabileceği şüphesi üzerinde durulmuştu.

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