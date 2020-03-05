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Meriç Nehri’nden Yunanistan'a geçen göçmenlerin kayık kavgası

Meriç Nehri’nden Yunanistan'a geçen göçmenlerin kayık kavgası
Edirne’de Meriç Nehri’ni kullanarak Yunanistan’a geçmek isteyen mülteciler arasında kayığa önce binme kavgası çıktı. Yaşanan arbede sırasında bazı göçmenler suya düşerken, kayığa binen bir grup Suriyeli ise Yunanistan tarafına geçti.

Türkiye'de bulunan düzensiz göçmenlerin Edirne’den Yunanistan'a geçişleri akşam saatlerinde devam etti. Meriç Nehri kenarında toplanan kadın ve çocukların da aralarında olduğu Suriye, Cezayir, Fas, Filistinli 50’den fazla göçmen kayıkla Yunanistan’a geçmeye başladı. Bir grubun geçmesinin ardından kıyıda bekleyen Suriye ve Filistinli göçmenler arasında kayığa önce binmek için yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bazı göçmenler suya düştü. Nehri geçmek için kayıkta bulunanlar ise, 'Yunan polis botu geliyor' söylentisiyle panikleyerek suya atlayıp kıyıya döndü. Devam eden kavgada kayığı ele geçiren Suriyeli göçmenler ellerindeki ağaç dallarını kürek gibi kullanıp Meriç Nehri'ne açılarak Yunanistan'a geçti.

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