  • BIST 1.411,850
  • Altın 527,23
  • Dolar 9,2450
  • Euro 10,7000
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 12 °C
»

Meriç Nehri'nin debisi son yağışlarla 5 kattan fazla arttı

Edirne'de yaz aylarındaki kuraklık nedeniyle su seviyesi dip konuma d
Meriç Nehri'nin debisi son yağışlarla 5 kattan fazla arttı

Kurak bir yıl geçiren kentte, buharlaşma ve tarımsal sulamanın etkisiyle Meriç'in debisi saniyede 50 metreküp seviyelerine kadar gerilemiş, su akışı durma noktasına gelmişti.

Yaz aylarındaki kuraklık ve eylül ayında beklenen yağışların olmaması nedeniyle son dönemlerin en düşük seviyesinde akan nehrin debisi, havzasının bulunduğu Bulgaristan ile denize döküldüğü Edirne'de etkili olan yağışlarla birlikte saniyede 268 metreküpe kadar yükseldi.

Nehrin debisi, bölgeye düşen yağışlarla son ayların en yüksek seviyesine ulaşarak 5 kattan fazla arttı.
Nehirdeki su seviyesinin artmasıyla kurak dönemde ortaya çıkan kum adacıkları gözden kayboldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Devlet desteği alan 2 bin 155 eski hükümlü kendi işini kurdu18 Ekim 2021 Pazartesi 09:33
  • Aşiretlerden teröre karşı birlik ve beraberlik mesajı18 Ekim 2021 Pazartesi 09:30
  • Türk Konseyi 'Medya Forumu' ile İstanbul'da buluşacak18 Ekim 2021 Pazartesi 09:30
  • 'Kararlıyız, evlatlarımızı almadan HDP'nin kapısından ayrılmıyoruz'18 Ekim 2021 Pazartesi 09:29
  • Bakan Yanık: Sosyal hayatın içinde, ailedeki rolleri güçlü, söz hakları olan kadınlarla huzurlu bir Türkiye hedefliyoruz18 Ekim 2021 Pazartesi 09:29
  • Türkiye ve dünya gündemi18 Ekim 2021 Pazartesi 09:29
  • Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi18 Ekim 2021 Pazartesi 09:28
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı18 Ekim 2021 Pazartesi 09:23
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da18 Ekim 2021 Pazartesi 09:22
  • Aşiretlerden teröre karşı birlik ve beraberlik mesajı17 Ekim 2021 Pazar 16:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti