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Meriç'in sigortası 'Kanal Edirne' taşkın riskini baypas etti

Edirne'de taşkınla gündeme gelen Meriç Nehri'ni "baypas" ederek riski azaltmak amacıyla yapılan Kanal Edirne, sigorta görevini son debi yükselişinde gösterdi.
Meriç'in sigortası 'Kanal Edirne' taşkın riskini baypas etti

DSİ tarafından 2015'te başlatılan Kanal Edirne Projesi, nehrin Arda Nehri ile birleştiği noktada meydana gelebilecek 2 bin 562 metreküp/saniye debinin 1789 metreküp/saniyelik kısmının, nehrin ana yatağından ve 773 metreküp/saniyelik kısmının da Kanal Edirne'den geçirilmesi ve taşkının bertaraf edilmesi amaçlanarak hayata geçirilmişti.

Meriç Nehri'nin bir kolu gibi akacak şekilde tasarlanan 7 bin 800 metrelik kanal, son debi yükselmesinde bir sigorta vazifesi gördü.

Meriç Nehri'nin belli seviyeye yükselmesi sonrası kanala geçen sular, kentin Arda, Meriç ve Tunca'dan sonra Karaağaç Mahallesi girişinden akan bir başka nehir gibi oldu.

Meriç Nehri'nin debisi son sağanaklar sonrası 1000 metreküp/saniye seviyelerine yükseldi.

Meriç Nehri'nde geri tepmenin yaşandığı alandaki sıkışmayı önleyen Kanal Edirne, nehrin akış hızını kesmemesini sağladı.

Taşkın yatak doluluğuna bağlı
Meriç Nehri'nin Türkiye tarafında su taşıma kapasitesi, yatak doluluğuna bağlı olarak değişiyor.

Suyun getirdiği kumun miktarı, taşma seviyesini belirliyor.

Örneğin 1984'te debi 2 bin 476 metreküp/saniyede taşkına neden olmuşken, 2005'te 1190 metreküp/saniyede, 2006'da 1791 metreküp/saniyede, 2007'de 1497 metreküp saniyede, 2010'da 1713 metreküp/saniyede, 2012'de ise 1398 metreküp/saniyede taşkına neden oldu.

Son yılların en yüksek debisi ise 2015 yılında kaydedildi. O yıl 31 yılın en yüksek debisi olarak ifade edilen 2 bin 149 metreküp/saniyelik debi sonucu taşkın oluştu. Artışa bağlı yaşanan taşkında, Yunanistan ve Karaağaç Mahallesi'ne giden yollar kapandı, askeri araçlarla taşınan vatandaşların şehir merkeziyle bağlantısı kesildi ve acil durumlarda askeri helikopterler devreye girdi.

Tarihte önemli taşkınlar 1571, 1872, 1897, 1929, 1936, 1940, 1947 yıllarında gerçekleşti.

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