  • BIST 121.437
  • Altın 294,060
  • Dolar 5,8883
  • Euro 6,5521
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -2 °C
»

Merih Demiral 6-7 ay sahalardan uzak kalacak

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, milli futbolcu Merih Demiral'ın ameliyat edildiğini ve 6-7 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Merih Demiral 6-7 ay sahalardan uzak kalacak

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Serie A'nın 19. haftasında Roma ile deplasmanda oynanan maçın 16. dakikasında sakatlanan Merih'in Avusturya'nın Innsbruck kentinde başarılı bir operasyon geçirdiği kaydedildi. 

Kulübün "J Medical" kliniğinde dün testlerden geçirilen milli futbolcuda, sol diz ön çapraz bağlarında zedelenme ve menisküs yaralanması tespit edilmişti.

Juventus Kulübü, 21 yaşındaki futbolcunun 6-7 sahalardan uzak kalacağını bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe'nin kupa maçı kadrosu belli oldu13 Ocak 2020 Pazartesi 18:48
  • Yasin Öztekin Sivasspor'da13 Ocak 2020 Pazartesi 15:56
  • Ağaoğlu'ndan Ali Koç'a sert cevap13 Ocak 2020 Pazartesi 15:36
  • Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu yarın başlıyor13 Ocak 2020 Pazartesi 10:37
  • Milli futbolcu Merih Demiral sakatlandı13 Ocak 2020 Pazartesi 10:02
  • Juventus Roma'yı yenerek liderlik koltuğuna oturdu13 Ocak 2020 Pazartesi 05:04
  • Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar13 Ocak 2020 Pazartesi 04:51
  • Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması12 Ocak 2020 Pazar 08:44
  • Ryan Babel'in yeni takımı belli oldu12 Ocak 2020 Pazar 08:27
  • Tahkim Kurulu'ndan F.Bahçe ve Beşiktaş kararı11 Ocak 2020 Cumartesi 13:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti