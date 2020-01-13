  • BIST 120.249
  • Altın 292,287
  • Dolar 5,8630
  • Euro 6,5306
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 0 °C
»

Merih Demiral: EURO 2020'de görüşürüz

İtalya Serie A'da oynanan Roma-Juventus maçında çaprdaz bağları kopan ve sezonu kapatan milli futbolcu Merih Demiral'dan açıklama geldi.
Merih Demiral: EURO 2020'de görüşürüz

İtalya Serie A'da oynanan Roma-Juventus maçında milli futbolcumuz Merih Demiral, 4. dakikada takımımın ilk golünü atarken, 19. dakikada ise talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Juventus, başarılı savunma oyuncusunun sol diz ön çağraz bağlarının koptuğunu açıkladı.

Kulüpten, 21 yaşındaki milli futbolcumuzun sezonu kapattığı ve EURO 2020'de oynaması zor olduğu duyurulmuştu. 

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA GÖRÜŞMEK ÜZERE

 Merih Demiral'dan açıklama geldi...

Demiral sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Avrupa Şampiyonası’nda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Juventus Roma'yı yenerek liderlik koltuğuna oturdu13 Ocak 2020 Pazartesi 05:04
  • Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar13 Ocak 2020 Pazartesi 04:51
  • Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması12 Ocak 2020 Pazar 08:44
  • Ryan Babel'in yeni takımı belli oldu12 Ocak 2020 Pazar 08:27
  • Tahkim Kurulu'ndan F.Bahçe ve Beşiktaş kararı11 Ocak 2020 Cumartesi 13:00
  • Yeni Malatyasporlu Guilherme, Beşiktaş yolunda11 Ocak 2020 Cumartesi 08:55
  • Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması10 Ocak 2020 Cuma 22:44
  • Cenk Tosun Crystal Palace'a kiralandı10 Ocak 2020 Cuma 16:47
  • Fenerbahçe'de Ali Koç transferi çözdü10 Ocak 2020 Cuma 09:47
  • Ayrılık sonrası Ryan Babel'den ilk açıklama10 Ocak 2020 Cuma 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti