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Merih Demiral takım arkadaşı Dybala'ya destek verdi

Juventus'un Arjantinli yıldızı Dybala’nın gol sevincinde takım arkadaşı milli futbolcu Merih Demiral’a asker selamı yapmasına gelen eleştiriler üzerine Türk futbolcu, Dybala'ya destek verdi.
Merih Demiral takım arkadaşı Dybala'ya destek verdi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala’nın gol sevincinde takım arkadaşı milli futbolcu Merih Demiral’a asker selamı yapmasına İtalyan basınından gelen eleştiriler üzerine Türk futbolcu, Dybala'ya destek verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda dün akşam oynanan ve Juventus’un Arjantinli genç yıldızı Paulo Dybala’nın 45+2. dakikada attığı golle 1-0 kazandığı maç, Dybala’nın gol sevinci sırasında takımdaki yakın arkadaşı Türk milli oyuncu Demiral’a yaptığı jestle İtalya gündeminde yer buldu.

Maçın ardından, neden "asker selamı" verdiği sorusu yöneltilen Dybala, "Bu hareketinin herhangi bir mesaj taşımadığını ve bunun kendisiyle Demiral arasındaki bir şakadan ibaret" olduğunu belirtmesine karşın İtalyan basınında, "Dybala’nın asker selamıyla Demiral ve asker selamını başrole taşıdığı" yorumu yapıldı.

İtalyan basınının eleştirdiği Dybala'ya, Merih Demiral, akşam saatlerinde Twitter’daki hesabından yaptığı bir paylaşımla sahip çıktı.

Demiral, takım arkadaşıyla dünkü maçta gol sevincini yaşadıkları anın bir fotoğrafını, Dybala’nın lakabı olan "Joya"yı "Mi Joya" yani "Benim mücevherim" notuyla paylaşarak, destek verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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