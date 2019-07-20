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Merih Demiral'a Çin'den vize çıkmadı!

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, Çin'den vize alamadığı için kulübünün kampına katılamayacak.
Merih Demiral'a Çin'den vize çıkmadı!

Juventus'a transfer olan Milli futbolcu Merih Demiral, Çin'in kendisine vize vermemesi nedeniyle takımının 21 Temmuz'da yapacağı Çin kampında yer alamayacak.


İtalyan ekibinin internet sitesinden açıklanan haberde "Singapur kampına katılacak olan Merih, Çin'den vize alamadığı için Tottenham maçından sonra İtalya'ya dönecek" sözleri kullanıldı.

 

Öte yandan Juventus'ta 'vize krizi' nedeniyle Çin kampına katılamayan tek futbolcu Merih oldu.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Juventus, pazar günü Singapur'da Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Çin'de ise 24 Temmuz'da İtalyan ekibi Inter ve 26 Temmuz'da Kore Ligi karması ile hazırlık maçı oynayacak.

ENES ÜNAL İSE ABD'DEN VİZE ALAMAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde de bir başka Milli futbolcu Enes Ünal, ABD'den vize alamamış ve kulübü Valladolid'in ABD kampına gidememişti.

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