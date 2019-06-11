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'Merinos' benzin istasyonunun maskotu oldu

Trabzon'da bir benzin istasyonunun çalışanları, satın aldıkları ve "Merinos" adını verdikleri bir aylık kuzuyu biberonla besleyip tüm ihtiyaçlarıyla ilgileniyor.
'Merinos' benzin istasyonunun maskotu oldu

Trabzon'un Arsin ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu güzergahında faaliyet gösteren benzin istasyonunun çalışanları, tanıdıkları vasıtasıyla satın aldıkları kuzuyu iş yerlerinde büyütmeye karar verdi. 

İstasyonda daha önceden bir köpeğe ait olan kulübenin etrafını çitlerle çeviren çalışanlar, "Merinos" adını verdikleri kuzuya burada bakmaya başladı.

Çalışanlar, sabah köyden getirdikleri sütle besledikleri kuzuyu, kirli kalmaması ve sıcak havadan etkilenmemesi için de istasyondaki çeşmede yıkıyor.

Kimi zaman market bölümünde kimi zaman da pompalarının bulunduğu alanda gezen "Merinos", yakıt almak için istasyona gelen müşterilerden ilgi görüyor.

Önce şaşırıyorlar sonra sevmek istiyorlar

Benzin istasyonu işletmecisi Metin Yılmaz, yaklaşık 1 aydır baktıkları kuzuya çok alıştıklarını söyledi.

Çalışanların, günlük işlerinin dışındaki zamanlarını kuzuyla geçirdiğini ifade eden Yılmaz, "Bazı zamanlar istasyonda işim olmamasına rağmen sabahları mutlaka uğramaya çalışıyorum. Severek büyütüyoruz. Onunla ilgilenmek ve zaman geçirmek adeta stresimizi alıyor. Yakıt almak için gelenler Merinos'u görünce başta şaşırıyor, daha sonra sevmek istiyor." diye konuştu.

"Bebek gibi büyütüyoruz"

İstasyon çalışanlarından Ünal Kalyon ise kuzuyu biberonla beslediklerini söyledi.

Adeta bebek gibi büyüttükleri "Merinos"un kendilerine çok alıştığını belirten Kalyon, "Çoğu zaman müşteri geldiğinde ve araca yakıt koymamız gerektiğinde yanımıza geliyor. Biz nereye gidersek o da peşimizde. Akşamları da diğer vardiyaya gelen arkadaşlarla zaman geçiriyor. Gece ise kendi yerine alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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