  • BIST 1.507
  • Altın 449,514
  • Dolar 7,2703
  • Euro 8,9427
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 4 °C
»

Merkel ABD'den gelen görüntülerin kendisini kızdırdığını ve üzdüğünü söyledi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle çıkan olaylara ilişkin "bu ülkeden gelen görüntülerin kendisini kızdırdığını ve üzdüğünü" söyledi.
Merkel ABD'den gelen görüntülerin kendisini kızdırdığını ve üzdüğünü söyledi

Merkel, Alman hükümetinin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin (CSU) video konferans yoluyla düzenlediği toplantıya katılmadan önce ABD'de çıkan olaylara ilişkin açıklama yaptı. 

ABD Kongresine saldırı yapılarak içeri girilmesine ilişkin görüntüleri herkesin izlediğini ifade eden Merkel, "Bu görüntüler beni kızdırdı ve üzdü." dedi.

Angela Merkel, ABD'nin demokratik geleneğine hayranlık duyan çoğunluğu bu ülkenin dostu milyonlarca insanın da bunu hissettiğinden emin olduğunu belirtti.

Demokrasinin temel kuralının seçimlerden sonra kazananların ve kaybedenlerin mevcudiyeti olduğunu kaydeden Merkel, "Demokrasinin galip kalması için her ikisi de üzerlerine düşen rolü dürüstlük ve sorumlulukla oynamak zorundadır." diye konuştu.

Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ın mağlubiyetini kasımdan beri kabul etmemesinden üzüntü duyduğunu belirterek, Trump'ın dün de bunu kabul etmediğine dikkati çekti.

Seçim sonuçlarına ilişkin şüphelerin körüklendiğini, bunun da dünkü atmosferi mümkün kıldığını anlatan Merkel, ABD'de Başkan seçilen Joe Biden ve ülkenin iki büyük partisinden yapılan açıklamaların, demokrasinin saldırganlardan daha güçlü olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Angela Merkel, dün gece yaşanan olaylarda insanların hayatını kaybetmesini trajik olarak niteledi.

ABD Kongresinin çalışmalarını sürdürmesinin de umut verici bir sinyal olduğunu vurgulayan Merkel, bu arada Biden'ın seçilmesinin tescillendiğine işaret etti.

Merkel, "ABD, olması gerektiği gibi iki haftadan kısa bir süre içinde kendi demokrasisinde yeni bir sayfa açacak." değerlendirmesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adli Tıp: Aleyna Çakır'ın ölümü ası sonucu meydana gelmiştir07 Ocak 2021 Perşembe 13:07
  • Hava yoluyla geçen yıl yaklaşık 82 milyon yolcuya hizmet verildi07 Ocak 2021 Perşembe 13:04
  • Yunan sahil güvenlik unsurları ihlal ettikleri Türk kara sularından sürülerek çıkartıldı07 Ocak 2021 Perşembe 13:04
  • Jandarma Genel Komutanlığınca 2020'de 67 ton 251 kilo esrar ve 2 ton 398 kilo eroin ele geçirildi07 Ocak 2021 Perşembe 13:02
  • TÜRKSAT 5A'nın uzaya fırlatılması için geri sayım07 Ocak 2021 Perşembe 13:02
  • Beyşehir Gölü'nü besleyen dereler kar yağışı bekliyor07 Ocak 2021 Perşembe 13:01
  • Bakan Soylu: Yunanistan masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor07 Ocak 2021 Perşembe 13:00
  • Hrant Dink cinayeti davasında tutuklanmasına hükmedilen Veysal Şahin, Adana'da yakalandı07 Ocak 2021 Perşembe 13:00
  • ABD'de Kongre başkanlık seçimini Biden'ın kazandığını resmi olarak tescil etti07 Ocak 2021 Perşembe 11:49
  • Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı07 Ocak 2021 Perşembe 11:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti