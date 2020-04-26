  • BIST 98.759
  • Altın 387,552
  • Dolar 6,9921
  • Euro 7,5498
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 3 °C
»

Merkel: Almanya'nın AB dönem başkanlığı planladığımızdan farklı geçecek

Almanya Başbakanı Merkel, yeni tip koronavirüsten dolayı 1 Temmuz'da başlayacak Almanya'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığının planlandığından farklı geçeceğini söyledi.
Merkel: Almanya'nın AB dönem başkanlığı planladığımızdan farklı geçecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, haftalık video mesajında, Kovid-19'a karşı bir aşı bulunmadığı sürece bu salgınla yaşamak zorunda kalınacağını yineledi.

Almanya'nın AB dönem başkanlığında salgınla mücadelenin önemli yer alacağını vurgulayan Angela Merkel, "Bu da Almanya'nın AB dönem başkanlığının planladığımızdan farklı geçeceği anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Merkel, ülkesinin dönem başkanlığı süresince Avrupa'daki ekonominin güçlendirilmesi ve sosyal dayanışmanın artırılmasının yanında iklim ve çevre konularının da ele alınacağını belirtti

Sağlık konularıyla birlikte iklim konularının da gündemde olacağını belirten Almanya Başbakanı Merkel, ayrıca finansal işlemler vergisinin de konuşulacak konular arasında olacağını kaydetti.

Merkel, Kovid-19 salgınından AB'deki tüm ülkelerin etkilendiğine işaret ederek, "İspanya ve İtalya gibi bazı ülkeler çok daha fazla etkilendi. Bu konuda ortak cevaplar bulmamız lazım. Avrupa böyle bir durumda normal zamanlardan daha önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

AB dönem başkanlığını 1 Temmuz'da Hırvatistan'dan devralacak olan Almanya, bu görevi 31 Aralık 2020'ye kadar sürdürecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti26 Nisan 2020 Pazar 01:49
  • Almaya'da halk sokağa indi26 Nisan 2020 Pazar 01:47
  • Fransa'da ölü sayısı 22 bin 614'e yükseldi26 Nisan 2020 Pazar 01:46
  • Gazze'de abluka altında Ramazan ayı26 Nisan 2020 Pazar 01:46
  • 1000 TL'lik yardımı daha çok ihtiyacı olanlar için almadı26 Nisan 2020 Pazar 01:45
  • Sarıkamış beyaza büründü26 Nisan 2020 Pazar 01:42
  • Kimlik soran bekçiye biber gazı sıkan Suriyeli26 Nisan 2020 Pazar 01:41
  • Cinayeti itiraf etti26 Nisan 2020 Pazar 01:39
  • Koronavirüsü yenenlerin yeninden hastalanmayacağını kanıtı yok26 Nisan 2020 Pazar 01:37
  • Matterhorn Dağı'na Türk bayrağı yansıtıldı26 Nisan 2020 Pazar 01:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti