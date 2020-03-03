Merkel, Putin'in dörtlü zirve teklifinin kabul etmediğini söyledi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İdlib'deki sıcak çatışmayı durdurmak için Erdoğan, Macron ve Putin'in de olduğu bir dörtlü zirve teklif ettiğini ancak Rusya lideri Putin'in bu teklifi kabul etmediğini söyledi.

Almanya Başbakanı Merkel, Alman parlamenterlere yaptığı konuşmasında, Rusya lideri Putin'in 4'lü zirveye katılmak istemediğini açıkladı.

Sözcü'nün haberine göre muhafazakâr Alman vekillerle bir araya gelen Merkel, İdlib’deki sıcak çatışmayı durdurmak için Rusya lideri Putin’e 4’lü bir zirve teklif ettiğini ancak Putin’in bu zirveye katılmayı reddettiğini belirtti.

Zirveye Erdoğan ve Macron’un da katılmasını isteyen Merkel, Putin’den aldığı red yanıtını açıklarken İdlib’deki mülteci krizini engellemek için bölgede güvenli bölge kurulması gerektiğini de söyledi.