Anasayfa
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Arşiv
Sitene Ekle
Anasayfam Yap
BIST
94.204
Altın
281,607
Dolar
5,8830
Euro
6,5176
Ankara
19 °C
İstanbul
19 °C
İzmir
22 °C
Konya
17 °C
Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna cevap
Merkel, Türkiye'ye silah satmayacaklarını açıkladı
Barış Pınarı Harekatı’nda 9’uncu gün
'Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi bugün TBMM'ye sunulacak'
'Karakomik Filmler' izleyiciyle buluşuyor
İsmail bebeği, annesi ağladığı için yastıkla boğmuş
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti
1 terörist teslim oldu
Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı: 8 kişi yaralandı
Barış Pınarı Harekatı’nda 673 terörist etkisiz hale getirildi
Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
Sokak ortasında pompalı dehşet! Vurdu ve böyle kaçtı
Türkiye ve dünya gündemi 17 Ekim 2019
Baraj Doluluk Oranı 17 Ekim 2019 Ankara - ASKİ
GÜNCEL
ÖZEL HABER
İLÇE HABERLERİ
SPOR
SİYASET
EĞİTİM
SAĞLIK
POLİS - ADLİYE
YAŞAM
KİM KİMDİR?
DİĞER »
EKONOMİ
1
2
3
4
5
Ana Sayfa
»
Güncel
17.10.2019 10:57
Merkel, Türkiye'ye silah satmayacaklarını açıkladı
Angela Merkel: Almanya Türkiye'ye hiçbir silah satışı yapmayacak
Angela Merkel: Almanya Türkiye'ye hiçbir silah satışı yapmayacak
Detaylar gelecek...
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
Sokak ortasında pompalı dehşet! Vurdu ve böyle kaçtı
YPG/PKK'lı teröristlerle çatışma anları
Mehmetçik'ten milli sporculara komando selamı
Acı biber reçeli, Arap turistlerin gözdesi oldu
Diğer Haberler
Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna cevap
ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektuba Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından cevap geldi.
Merkel, Türkiye'ye silah satmayacaklarını açıkladı
Angela Merkel: Almanya Türkiye'ye hiçbir silah satışı yapmayacak
Barış Pınarı Harekatı’nda 9’uncu gün
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Fırat Nehri'nin doğusundaki alanların terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda 9’uncu güne girildi.
İsmail bebeği, annesi ağladığı için yastıkla boğmuş
Konya'da mama yerken nefessiz kaldığı iddiasıyla götürüldüğü hastanede ölen 2,5 aylık İsmail Kaynak’ın annesi Fatma Kaynak (21) ifadesinde, bebeğini ağladığı için yüzüne yastık bastırıp, boğarak öldürdüğünü itiraf etti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu İlteber Yalçın, Ankara Kalesi'nde kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.
1 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı: 8 kişi yaralandı
17 Ekim 2019 Perşembe 09:24
Barış Pınarı Harekatı’nda 673 terörist etkisiz hale getirildi
17 Ekim 2019 Perşembe 09:22
Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
17 Ekim 2019 Perşembe 09:21
Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
17 Ekim 2019 Perşembe 09:21
Sokak ortasında pompalı dehşet! Vurdu ve böyle kaçtı
17 Ekim 2019 Perşembe 09:21
Türkiye ve dünya gündemi 17 Ekim 2019
17 Ekim 2019 Perşembe 09:15
Baraj Doluluk Oranı 17 Ekim 2019 Ankara - ASKİ
17 Ekim 2019 Perşembe 08:28
Elektrik Kesintisi 17 Ekim 2019 Ankara - Başkent EDAŞ
17 Ekim 2019 Perşembe 08:27
Su Kesintisi 17 Ekim 2019 Ankara - ASKİ
17 Ekim 2019 Perşembe 08:26
Trump'tan ilginç PKK çıkışı
17 Ekim 2019 Perşembe 07:57
Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna cevap
Merkel, Türkiye'ye silah satmayacaklarını açıkladı
'Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi bugün TBMM'ye sunulacak'
Barış Pınarı Harekatı’nda 673 terörist etkisiz hale getirildi
Merkel'den şaşırtan destek mesajı!
FOTO GALERİ
Bolu’nun incisi Abant Tabiat Parkı
Barış Pınarı Harekatı'ndan ilk görüntüler
Doğu’da besicilerin ‘tozlu yolculuğu’
‘Acılı eller’in mesaisi başladı
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Elektrik Kesintisi 17 Ekim 2019 Ankara - Başkent EDAŞ
Su Kesintisi 17 Ekim 2019 Ankara - ASKİ
Baraj Doluluk Oranı 17 Ekim 2019 Ankara - ASKİ
Sanem Arıkan'dan Ankara müziğinin yozlaştırılmasına tepki: Dinledikçe deliriyorum
YAZARLAR
Muhammed Gömük
İzmir Barosu Yönetim Kuruluna Ve Pkk’ya Sesleniyoruz
Abdulkerim Solak
PTT'ye teşekkür ederim
Ahmet Sefa DİKTEPE
Harekâta Dair…
Osman Akdoğan
Yiğitlere selam olsun
VİDEO GALERİ
Sokak ortasında pompalı dehşet! Vurdu ve böyle kaçtı
YPG/PKK'lı teröristlerle çatışma anları
Mehmetçik'ten milli sporculara komando selamı
Acı biber reçeli, Arap turistlerin gözdesi oldu
1
2
3
4
5
6
7
8
POLİS - ADLİYE
Teslim olan teröristten ibretlik itiraf
Güvenlik güçlerine teslim olan, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'li bir terörist, kameralar karşısında ibretlik itiraflarda bulundu: "Köyde oturuyordum. PKK terör örgütü geldi. Beni zorla götürdü..."
10 yabancı uyruklu DEAŞ'lı gözaltında
Ankara TEM ekiplerince, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 10 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Metrobüs sapığı genç kız çığlık atınca yakalandı
İstanbul'da metrobüste genç kıza tacizde bulunduğu öne sürülen E.D. (61) gözaltına alındı. Metrobüs sapığı genç kız çığlık atınca yakayı ele verdi.
Bursa'da bin polisle şafak operasyonu
Bursa narkotik polisi, çok sayıda adrese bin polisle şafak operasyonu düzenledi. Gemlik ilçesinde yapılan operasyonda özel harekat kapıları kırarken narkotik polisi evleri didik didik aradı. Operasyonda gitar içine saklanan uyuşturucu bulundu.
SPOR
Milli boksör Çakıroğlu'ndan asker selamı
Rusya'dan gelen başarılı milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, her zaman arkasında olduklarını belirttiği Mehmetçiğe selam gönderdi.
Can Öncü pistlere dönüyor
Milli motosikletçi Can Öncü, sakatlığı sonrası Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağında yeniden pistlere dönecek.
Milliler adım adım tarihi başarıya gidiyor
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde yoluna lider devam eden A Milli Takım, tarihi bir başarının eşiğinde bulunuyor.
Trump ve Macron'a gönderme
A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, 1-1 biten Fransa maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı.
KİM KİMDİR?
Hacı Süleyman Bilgen kimdir?
Hacı Süleyman Bilgen kimdir, hangi dönem yaşadı, Milli Mücadeleye hangi katkıları sundu, hangi görevlerde bulundu, Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Orbay ile yolları nasıl kesişti? İşte cevabı:
Hacı Taşan kimdir? Neşet Ertaş’ın Hacı Taşan türküsü ne?
Hacı Taşan kimdir, nereli, hangi dönem yaşadı, bağlamayı kimden öğrendi, Muharrem Ertaş ile yolları nasıl kesişti, hangi eserleri verdi, Neşet Ertaş Hacı Taşan için hangi Türküyü besteledi? İşte cevabı:
Hafız Şaban Efendi kimdir?
Hafız Şaban Efendi kimdir, nereli, hangi dönem yaşadı, Ruslara nasıl esir düştü, esaretten nasıl kurtuldu, esarette tuttuğu günlük nerede? İşte cevabı:
Hüseyin Hilmi Paşa kimdir, mezarı nerede?
Hüseyin Hilmi Paşa kimdir, hangi dönem yaşadı, hangi görevlerde bulundu, Namık Kemal ve Sultan II. Abdülhamit Han ile yolları nasıl kesişti, mezarı nerede? İşte cevabı:
Künye
|
İletişim
|
Ziyaretçi Defteri
|
Sık Kullanılanlara Ekle
Tüm Hakları Saklıdır © 2012
Gazete İlk Sayfa
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel :
(312) 311 53 73
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.