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Merkel, Türkiye'ye silah satmayacaklarını açıkladı

Angela Merkel: Almanya Türkiye'ye hiçbir silah satışı yapmayacak
Merkel, Türkiye'ye silah satmayacaklarını açıkladı

Angela Merkel: Almanya Türkiye'ye hiçbir silah satışı yapmayacak

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