Merkel yine titremeye başladı: 3.kez oldu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, haftalar içerisinde üçüncü kez titreme nöbeti geçirdiği sırada görüntülendi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in titrediği ve kendisine zor hakim olduğu görüntülerin ilki, Ukrayna Başbakanı Volodımır Zelenskıy'i Berlin'de ağırladığı sırada basına yansımıştı.

Merkel'in korkutan görüntülerinin ikincisi ise, Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley'in Avrupa Parlamentosu'na seçilmesi sebebiyle düzenlenen ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in konuşma yaptığı törende kameralara yansımıştı.

ÜÇÜNCÜ KEZ TİTREDİĞİ GÖRÜLDÜ

Alman Şansölye bu kez, canlı yayında Finlandiya Başbakanı Antti Rinne'yi karşılama töreninde titrerken görüntülendi.