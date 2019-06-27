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Merkel yine titremeye başladı

Almanya Başbakanı Merkel’i geçen hafta Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky’yi karşılama töreninde birden titreme sarmıştı. Tüm yüzü beyazlaşan Merkel, düşmemek için adeta mücadele etmişti.
Merkel yine titremeye başladı

AYNI titreme nöbeti kısa bir süreliğine yine yaşandı. Başbakan Merkel, Bellevue Sarayı’nda düzenlenen yeni Adalet Bakanı Christine Lambrecht’in mazbata töreninde yine nöbeti tuttu. Birden tüm vücudu titremeye başladı. Başbakan Merkel bunun üzerine hareket edince, titreme yeniden geçti. Kendisine bir bardak su getirildi, ancak Merkel suyu içmedi.

Bir hafta önceki titremede sıcak hava ve su eksikliğini gerekçe gösteren, “Üç bardak su içince her şey geçti” diyen Merkel’in yeniden titremesi sağlık durumu üzerine endişeleri artırdı.
Susuz kaldım demişti Yine titremeye başladı

Avrupa Paarlamentosu’na seçilen Adalet Bakanı Katarina Barley, Bellevue’de düzenlenen törende görevini Christine Lambrecht’e teslim etti.

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