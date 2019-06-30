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Merkel'den titreme yorumu

Kameralar karşısında iki kez titreyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Merkel'den titreme yorumu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, kameralar önünde iki defa titrerken görülmesi üzerine sağlık durumuyla ilgili kaygılara "İyiyim" yanıtı verdi.

Japonya'daki G20 zirvesinde Alman DPA haber ajansına konuşan Merkel, 'sağlığıyla ilgili endişelerin çıktıkları hızla yok olacağına inandığını' söyledi.

DOKTORLUK BİR DURUM YOK

Titremesinin sebebi ve doktora görünüp görülmediği sorulduğunda ise Merkel 'doktora bildirilmesi gereken özel bir durum olmadığını' ifade etti.

Merkel Perşembe günü Berlin'deki törende iki dakika boyunca titrerken görülmüştü.

Gelecek ay 65 yaşına basacak olan Angela Merkel, titremesi durana kadar kollarını kavuşturup bekledi. Bu sırada da kendisine uzatılan bir bardak suyu reddetti.

Merkel daha önce de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin yanında titrerken görülmüş, sebebinin sıcak havalar nedeniyle 'su kaybı' (dehidrasyon) olduğunu söylemişti.

Almanya Başbakanı 2017 yılında Meksika ziyareti sırasındaki bir askeri törende de titreme nöbetine girmişti.

Merkel'in düzenli sağlık kontrolünden geçtiği ve herhangi bir sıkıntısı olmadığı bildiriliyor.

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