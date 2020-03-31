Merkel'i testi yine negatif çıktı

Alman Haber Ajansına (DPA) açıklama yapan bir hükümet sözcüsü, Almanya Başbakanı Angela Merkel’e yapılan üçüncü testte de enfeksiyonun tespit edilmediğini belirtti.
BİR SÜRE DAHA EVİNDE ÇALIŞACAK
Sözcü, "Şansölye Merkel bir müddet daha evinde çalışmayı sürdürecek." ifadesini kullandı.
Başbakan Merkel, 20 Mart'ta koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 22 Mart'ta kendisini tedbir amacıyla evinde karantinaya almıştı.
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