Merkez Bankası alım-satıma konu olan dövizleri yeniden düzenledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım-satıma konu olan dövizleri yeniden düzenleyen tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım-satım konusu yapılan Dövizleri yeniden düzenledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili tebliğine ilişkin genelgesine göre, alım-satım konusu yapılan dövizler şöyle sıralandı.

ABD Doları, Avusturalya Doları, Azerbaycan Yeni Manatı, BAE Dirhemi, Bulgar Levası, Çin Yuanı, Danimarka Kronu, Euro, Güney Kore Wonu, İngiliz Sterlini, İran Riyali, İsveç Kronu, İsviçre Frangı, Japon Yeni, Kanada Doları, Katar Riyali, Kuveyt Dinarı, Norveç Kronu, Pakistan Rupisi, Rumen Leyi, Rus Rublesi ve Suudi Arabistan Riyali