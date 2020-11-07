  • BIST 1.192
  • Altın 534,926
  • Dolar 8,5315
  • Euro 10,1291
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 7 °C
»

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı!

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı. Merkez Bankası Başkanlığı'na eski Maliye Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı.
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı.

NACİ AĞBAL GÖREVE GETİRİLDİ

Uysal'ın yerine eski Maliye Bakanı ve Cumhurbaskanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı.

NACİ AĞBAL KİMDİR?

1 Ocak 1968 Bayburt doğumludur. 1989’da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirmiştir. 1989’da Teftiş Kurulu'na girmiştir. 1993 yılında da Maliye Müfettişliği görevine başlamıştır. 2003’te Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı’na getirilmiştir.

2007 yılında Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır. Yüksek Öğretim Kurumu'nda da görev yapan Ağbal, 2015 yılında yapılan seçimler öncesi bu görevinden istifa etmiştir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya’da camiye tehdit mektubu06 Kasım 2020 Cuma 20:12
  • Bakan Koca Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ni ziyaret etti06 Kasım 2020 Cuma 20:11
  • İstanbul Boğazı'ndaki yolcu teknelerine koronavirüs denetimi06 Kasım 2020 Cuma 19:14
  • Fuat Oktay: Artık ambargolarla yıldırabilecekleri bir Türkiye yok06 Kasım 2020 Cuma 18:15
  • Enkazdan çıkardığı altın dolu poşeti polise teslim eden itfaiye eri konuştu06 Kasım 2020 Cuma 17:19
  • Karabük’te kentin en işlek caddesinde sigara içmek yasaklandı06 Kasım 2020 Cuma 17:17
  • Hastaneden kaçan koronavirüs hastası minibüste yakalandı06 Kasım 2020 Cuma 16:20
  • Çankırı Valisi Ayaz: Vaka sayımız artıyor, daha az sosyalleşelim06 Kasım 2020 Cuma 16:20
  • Adalet Bakanı Gül: İzmir'imize yönelik, acımıza yönelik suç teşkil eden ifadeler asla kabul edilemez06 Kasım 2020 Cuma 16:14
  • YTB Başkanı Eren: İslam karşıtlığı Fransa'da cinnet halinde06 Kasım 2020 Cuma 16:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti