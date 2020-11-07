Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı. Merkez Bankası Başkanlığı'na eski Maliye Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı.

NACİ AĞBAL GÖREVE GETİRİLDİ

Uysal'ın yerine eski Maliye Bakanı ve Cumhurbaskanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı.

NACİ AĞBAL KİMDİR?

1 Ocak 1968 Bayburt doğumludur. 1989’da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirmiştir. 1989’da Teftiş Kurulu'na girmiştir. 1993 yılında da Maliye Müfettişliği görevine başlamıştır. 2003’te Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı’na getirilmiştir.

2007 yılında Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır. Yüksek Öğretim Kurumu'nda da görev yapan Ağbal, 2015 yılında yapılan seçimler öncesi bu görevinden istifa etmiştir.