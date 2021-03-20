  • BIST 1.529
  • Altın 405,037
  • Dolar 7,2325
  • Euro 8,5999
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 6 °C
»

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu atandı.
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı kararınca görevden alındı.

Buna göre, Ağbal, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'inci maddesi kapsamında görevden alındı.

Ağbal'ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR

Bayburt'ta 23 Mayıs 1967'de doğan Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü denetim uzmanı olarak bitiren Kavcıoğlu, İngiltere Hastings College'ta işletmecilik üzerine eğitim gördü.

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamlayan Kavcıoğlu, Esbank TAŞ ve Türkiye Halk Bankası AŞ'de çeşitli görevlerde yer aldı.

26. dönem Bayburt milletvekili olan Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babası.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Selçuk: Vatandaşlarımıza doğrudan aktardığımız kaynağın toplam miktarı 57 milyar lirayı aşmış durumda19 Mart 2021 Cuma 17:43
  • ABD savaş gemisi 'USS Monterey' İstanbul Boğazı'ndan geçti19 Mart 2021 Cuma 17:41
  • Yunanistan unsurlarınca Çeşme açıklarında denize atılan sığınmacılar o anları anlattı19 Mart 2021 Cuma 16:51
  • Rekabet Kurumu'ndan Singer ve Arnica'ya soruşturma!19 Mart 2021 Cuma 16:12
  • Erdoğan ile Leyen'in video konferans görüşmesi başladı19 Mart 2021 Cuma 15:59
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ülkemiz dünyaya değer katan bir markadır19 Mart 2021 Cuma 15:58
  • Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le telefonda Libya dahil gündemdeki konuları görüştü19 Mart 2021 Cuma 15:58
  • Bakan Soylu, Yunanistan'ın darbettikten sonra ölüme terk ettiği göçmenlerin kurtarıldığı anların videosunu paylaştı19 Mart 2021 Cuma 15:57
  • PKK soruşturmasının zanlıları arasında İHD Genel Başkanı ile HDP Eskişehir il ve Mamak ilçe başkanları da bulunuyor19 Mart 2021 Cuma 15:57
  • Van'da tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı19 Mart 2021 Cuma 15:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti