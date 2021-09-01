Merkez Bankası Başkanı yatırımcılarla buluştu! Yılın geri kalanı için cari fazla mesajı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılarla buluştu. Yapılan sunumda rezervlerle ilgili açıklama yapılırken, "Yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesini bekliyoruz" açıklamasında bulunuldu.

Merkez Bankası, bugün yatırımcı ve ekonomistlerle bir toplantı gerçekleştirdi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarından notlar;

"Yıllık kredi büyümesi yüzde 7,4'e gerilerken, ılımlı bir patikada seyrediyor. Yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesini bekliyoruz. Türkiye'de de gıda fiyatları yükselişte ve temmuz ayında gıda dışı enflasyon manşet enflasyonun belirgin olarak altında seyretti. Ülkemizde olduğu gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde üretici fiyatları yüksek seyrediyor.

Nisan-Ağustos döneminde swap anlaşmaları, cevherden altın alımları, reeskont kredileri ve zorunlu karşılık adımlarının katkısı ile brüt rezervlerimiz artmaya devam etti. Rezervlerimiz 85-90 milyar dolar seviyelerinden yaklaşık 30 milyar dolar artışla 115-120 milyar dolar bandına gelmiştir."