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Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon ve rezerv açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "Enflasyondaki yükseliş geçici faktörlerden kaynaklanıyor. Cari işlemler dengesi iyileşmektedir. Bu hafta açıklanacak rezerv rakamımız 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir." dedi.
Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon ve rezerv açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Emtia fiyatlarındaki yüksek seyir sürmektedir. Kamu ve hane halkı borçluluğunda olumlu ayrışıyoruz. önümüzdeki 10 ayda toplam dış borç ödenmesi banka ağırlıklı 67,6 milyar dolar düzeyinde.

Dış talep ihracatı olumlu etkilemeye devam edecek. Aşılama küresel ekonomik toparlanmayı destekliyor. Normalleşme ile sektörler genelinde güven artıyor.

Kur etkisinden arındırılmış kredi büyümesi yıl sonuna göre %6,9 seviyesinde, eğilim yıl sonu için %9,4'lük kredi büyümesi.

SANAYİDE İSTİHDAM GÜÇLÜ SEYREDİYOR

Bireysel kredilerin yıllık büyüme oranı firma kredilerinin üzerinde seyrediyor. Kur etkisinden arındırılmış firma kredisi yıllık büyümesi tarihi ortalamaların belirgin altında.

Kapasite kullanım oranı tarihsel ortalamasına ulaştı. Yatırım ve istihdam eğilimindeki artış sürüyor. Uluslararası nakliye maliyetlerinin artması ve teslimat sürelerinin uzaması üretici fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Sanayide istihdam güçlü seyrediyor.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ GÜÇLÜ ARTIŞ GÖSTERİYOR

Dış ticaretteki dengelenme reel olarak daha belirgin. MB rezervleri istikrar kazandı, güçlü artış gösteriyor. Cari açıkta düzeltmenin başladığını söyleyebiliriz. Cari açıkta görülen iyileşme fiyat istikrarı için önemli. TL mevdatı güçlü artışını sürdürüyor.

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