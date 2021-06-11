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Merkez Bankası "Beklenti Anketi"nin ismini "Piyasa Katılımcıları Anketi" olarak değiştirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2001 yılından bu yana uygulanan Beklenti Anketi'nin isminin Piyasa Katılımcıları Anketi olarak değiştirildiğini duyurdu.
Merkez Bankası "Beklenti Anketi"nin ismini "Piyasa Katılımcıları Anketi" olarak değiştirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruda, söz konusu isim değişikliğinin, kamuoyu ve basında söz konusu anketin sonuçlarının bankanın kurumsal beklenti ve tahminlerini yansıttığı yönündeki yanlış anlaşılmanın önüne geçmek amacıyla yapıldığı vurgulandı.

Piyasa Katılımcıları Anketi'nin finansal ve reel sektörde çalışan kişilerin enflasyon, döviz kuru, cari işlemler dengesi, büyüme ve faiz oranları gibi temel makroekonomik değişkenlere ilişkin kısa ve uzun vadeli beklenti/tahminlerini içerdiği aktarılan duyuruda, "Piyasa Katılımcıları Anketi'nin metodolojisi ve yayım tarihinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu çerçevede Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarının TCMB'nin kendi tahmin ve beklentilerini yansıtmamakta olduğu, bu anketin finansal ve reel sektörde çalışan kişilerin tahminlerinden derlendiği bir kez daha hatırlatılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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