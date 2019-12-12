Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 12.00'ye indirdi. Karar sonrası güne 5,80 seviyesinde başlayan dolar 5,78 seviyelerine kadar geriledi.

Bu hafta merkez bankalarının haftası. Dün ABD Merkez Bankası FED faiz kararının ardından bugün de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası son üç toplantıda politika faizini bin baz puan (10 puan) düşürerek yüzde 24'ten yüzde 14'e indirdi. Karar sonrası güne 5,80 seviyesinde başlayan dolar 5,78 seviyelerine kadar geriledi.

MERKEZ'DEN YENİ FAİZ İNDİRİMİ

Merkez Bankası yılın son toplantısında da 200 baz puanlık indirim yaptı. Politika faizi 2 puan indirimle yüzde 12'ye düşürüldü. Böylelikle 2019 yılındaki toplantılarda toplamda 12 puanlık indirim gerçekleşmiş oldu

Kararla ilgili Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada "Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki düşüşü desteklemekte. Güncel tahminler 2020 için öngörülen dezenflasyon patikasına dair risklerin dengeli olduğuna işaret etmekte."​ denildi.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası güne 5,80 seviyesinde başlayan dolar 5,78 seviyelerine kadar geriledi.