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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Merkez faizi yüzde 11.25 olarak belirledi.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Merkez faizi 75 baz puan indirerek yüzde 12'den yüzde 11.25'e çekti.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI ŞÖYLE:

"Son döneme ilişkin veriler iktisadi faaliyetteki toparlanma  eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. İktisadi faaliyetin sektörel  yayılımındaki iyileşme devam etmekle birlikte yatırımlar zayıf seyrini  sürdürmektedir. Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken  küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen  yavaşlatmaktadır. Net ihracatın büyümeye katkısı gerilerken,  dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte  ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Son dönemde  belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin alınan  tedbirlerin de katkısıyla önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi  beklenmektedir.

Küresel iktisadi faaliyetteki zayıf seyir ve küresel enflasyonun  düşük düzeyi gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını  genişleyici yönde sürdüreceklerine dair beklentileri  güçlendirmektedir. Mevcut küresel finansal koşullar ve son dönemde  küresel ticarete ilişkin beklentilerdeki kısmi iyileşme gelişen ülke  finansal varlıklarına yönelik talebi ve risk iştahını  desteklemektedir. Bununla birlikte, korumacılık önlemlerinin, küresel  ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin ve jeopolitik  gelişmelerin sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları  kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir.

Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmekte, enflasyon  beklentilerindeki genele yayılan düzelme sürmektedir. Enflasyon başta  olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk  primindeki düşüşü desteklemekte ve maliyet unsurları üzerindeki  baskıların sınırlanmasına katkıda bulunmaktadır. Döviz kuru, iç talep  koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek  enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir.

Enflasyondaki seyrin yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu  değerlendirilmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü  etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinde ölçülü bir  indirim yapılmasına karar vermiştir. Gelinen noktada, mevcut para  politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumunu  koruduğu değerlendirilmektedir.

Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk  priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve  ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem  taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen  patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki  temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal  duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki  düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda  elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir."

ÖNCESİNDE BORSA REKOR TAZELEDİ

Borsa İstanbul BIST100 endeksi dün kırdığı rekorunu bugün de geliştirdi ve 122 bin 289 seviyesini gördü. Dolar/TL güne 5,87 seviyesinden başlarken, Euro/TL 6,56 seviyesinden açıldı.

2019'DA NELER OLMUŞTU

Tarih    Karar    Değişim     Son durum
16 Ocak 2019    Sabit tuttu    0 baz puan    Yüzde 24,00
6 Mart 2019    Sabit tuttu    0 baz puan    Yüzde 24,00
25 Nisan 2019    Sabit tuttu    0 baz puan    Yüzde 24,00
12 Haziran 2019    Sabit tuttu    0 baz puan    Yüzde 24,00
25 Temmuz 2019    Düşürdü    425 baz puan    Yüzde 19,75
12 Eylül 2019    Düşürdü    325 baz puan    Yüzde 16,50
24 Ekim 2019    Düşürdü    250 baz puan    Yüzde 14,00
12 Aralık 2019    Düşürdü    200 baz puan    Yüzde 12,00
PPK SAYISI 12'YE ÇIKARILDI

2020'de daha önce 8 olan Para Politikası Kurulu (PPK) sayısı 12'ye çıkarıldı.

BEKLENTİLER İKİYE AYRILMIŞTI

Ankete katılan 21 ekonomistten 12'si, politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 9 ekonomist 25-100 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını tahmin ediyordu. 

Ekonomistlerin 5'i 100 baz puan, 2'si 75 baz puan, biri 50 baz puan ve biri de 25 baz puan indirim olacağını öngörüyordu. 

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