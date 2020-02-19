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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası'nda yapılan görev değişikliğinin ardından faizlerdeki düşüş trendi bu ay da devam etti.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm uyarılarına rağmen faizlerde düşüş kararı almayan Murat Çetinkaya görevden alınarak yerine Murat Uysal atandı.

Murat Uysal'ın Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanmasının ardından faizler düşüş trendine geçti.

FAİZLER 10,75'E DÜŞTÜ

Şubat ayı toplantısıyla faizlerde 50 puanlık bir düşüş daha gerçekleşti ve faizler yüzde 11,25'ten yüzde 10,75'e düşürüldü.

MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Merkez Bankası Para Politikası Kurulundan yapılan açıklamada, "Kredi büyümesi ve kompozisyonundaki gelişmelerin dış denge ve enflasyona etkileri yakından takip edilmektedir." denildi.

Duyuruda, "Son dönemde ortaya çıkan salgın hastalığın sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir." denildi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulundan yapılan açıklamada enflasyon göstergelerinin eğilimine değinilerek şöyle denildi: "Çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir."

FAİZLER NEREDEN NEREYE GELDİ

Yüzde 24

Yüzde 19,75

Yüzde 16,50

Yüzde 14

Yüzde 12

Yüzde 11,25

Yüzde 10,75

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