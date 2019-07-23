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Merkez Bankası faizde sürpriz yapabilir

Küresel piyasalar dalgalı seyrini sürdürürken yurt içi piyasalar, perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası’nın faiz kararına odaklandı.
Merkez Bankası faizde sürpriz yapabilir


Küresel ekonomide daralma endişelerinin arttığı bir ortamda merkez bankalarının alacağı kararların önemi artıyor. Çin, Japonya, Güney Kore ve Hindistan gibi ülkeler, ekonomilerinin karşı karşıya kaldığı sıkıntıları aşmak için Merkez Bankaları’nın desteğini geçmişten daha fazla ihtiyaç duymaya başladı. Benzer kaygılar Avrupa ve Amerika’da da var.

FAİZİ DÜŞÜRME SIRASI TÜRKİYE’DE

Türkiye’de ise aylardır beklenen faiz indiriminin bu hafta başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Ekonomideki toparlanma süreci, enflasyonun iyice aşağı çekilmesi gibi faktörler, perşembe günkü toplantıda faiz indirimi konusunda Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun elini rahatlattı. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın verdiği mesajlar da bu konudaki beklentiyi arttırdı. Jeopolitik risklerin bütün dünyada ekonomik faaliyetleri zorladığı bir dönemde Türkiye’de de Merkez Bankası ile ekonomi yönetiminin aynı dili konuşmaya başlaması, büyüme beklentisini yükseltti.

ORTALAMA BEKLENTİ 250 BAZ PUAN

Küresel piyasalar dalgalı seyrini sürdürürken yurt içi piyasalar, perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası’nın faiz kararına odaklandı. Kesin gözüyle bakılan faiz indiriminde 500 baz puanlık sürpriz bekleyen ekonomistler de var, “150 baz puanda kalır” diyen de. Anadolu Ajansı Finans’ın faiz indirimine yönelik piyasa beklenti anketine katılan 19 ekonomistin tümü perşembe günü indirim bekliyor. Ekonomistlerin indirim beklenti ortalaması 250 baz puan oldu.

FED’İN BEKLENEN İNDİRİMİ HAFTAYA

Reuters’ın 25 kurumun katılımıyla yaptığı ankette oluşan medyana göre; halihazırda % 24 seviyesinde olan politika faizinin Temmuz’da % 21,5 seviyesine çekilmesi, yıl sonunda ise 600 baz puan düşüşle %18 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Bu hafta Avrupa, önümüzdeki hafta ise ABD, Japonya gibi küresel merkez bankaları faiz kararlarını açıklayacak.

TÜRK VARLIKLARINA İLGİ ARTAR

Eylül 2018’den bu yana geçen on aylık sürede faizleri yüzde 24’te tutan Merkez Bankası, iş dünyasından ve siyaset cephesinden gelen “faiz indirimi” çağrılarına rağmen 12 Haziran’daki PPK toplantısında politika faizi yüzde 24 düzeyinde sabit bırakmıştı. Kurların fiyatlamaya başladığı faiz indirimiyle birlikte Türk varlıklarına ilginin Borsa İstanbul’a ralli yaşatması bekleniyor.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK

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