Merkez Bankası, Finansal İstikrar Raporunu yayınladı

TCMB, yayınladığı raporda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) , Finansal İstikrar Raporunu yayınladı. Raporun önsözünde TCMB Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir." ifadelerine yer aldı. Merkez Bankası'nın yayınladığı Finansal İstikrar Raporunu'ndaki genel değerlendirmede ise "Salgını sınırlamaya yönelik önlemlerin gevşetilmesi, aşılamanın hız kazanması ve destekleyici ekonomi politikalarının katkısıyla küresel iktisadi faaliyetteki toparlanma sürmektedir. Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıkların yol açtığı arz kısıtları, açılmaya bağlı artan talep ve emtia fiyatlarının etkisi ile küresel ölçekte enflasyon oranları yükselmektedir. Gelişmiş ülke para politikalarına ilişkin olası değişim sinyalleri, gelişmekte olan ülkelere (GOÜ) yönelen fon akımları üzerinde etkili olmaktadır." açıklaması yapıldı.