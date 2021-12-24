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Merkez Bankası ikinci müdahalenin miktarını açıkladı

Merkez Bankası, 3 Aralık tarihinde dövize yapılan doğrudan satış müdahalesinin miktarının 504 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Merkez Bankası ikinci müdahalenin miktarını açıkladı

TCMB, 1 Aralık tarihinde yaptığı ilk müdahalede 844 milyon dolar sattığını açıklamıştı. Böylece 1 ve 3 Aralık tarihlerindeki iki müdahalede toplam satış 1 milyar 348 milyon dolar oldu.

TCMB, Aralık ayında ilki 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık ve 17 Aralık olmak üzere son ayda toplam 5 doğrudan satış müdahalesinde bulunmuştu.

Merkez Bankası yaptığı tüm müdahaleleri, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklaması ile duyurmuştu.

TCMB, doğrudan müdahalelerinin 15 işgünü sonrasında satım miktarını açıklıyor.

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