  • BIST 89.433
  • Altın 339,124
  • Dolar 6,5838
  • Euro 7,2238
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 8 °C
»

Merkez Bankası ilave tedbirler açıkladı

Merkez Bankası, koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ilave tedbirler açıkladı.
Merkez Bankası ilave tedbirler açıkladı

Merkez Bankası, koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ilave tedbirler açıkladı.

TCMB'nin açıkladığı ilave tedbirler şöyle:

"Açık Piyasa İşlemleri portföyü doğrudan alım işlemleri önden yüklemeli gerçekleştirilebilecek, limitler piyasa koşullarına göre güncellenecek.

Piyasa Yapıcı bankalara, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan satın aldıkları DİBS'leri TCMB'ye satma olanağı sağlanacak.

TL ve döviz işlemleri çerçevesinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ile İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlerin teminat havuzuna dahil edilecek.

Reel sektöre kredi akışının kesintisiz sürmesi amacıyla yürürlüğe konulan hedefli ilave likidite imkanlarında limitler artırılacaktır.

Mal ve hizmet ihracatçısı firmaların  finansmana erişimlerini kolaylaştırmak ve istihdam sürekliliğini desteklemek amacıyla Türk lirası cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi kullandırılmasına karar verilmiştir. Krediler için toplam 60 milyar lira limit belirlenmiştir. Bu limitin 20 milyar lirası Türk Eximbank, 30 milyar lirası kamu bankaları, 10 milyar lirası ise diğer bankalar aracılığıyla yapılacak kredi kullanımlarına tahsis edilmiştir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nesli tükenme tehlikesi altında olan allı turnalar Ovacık'ı mesken tuttu31 Mart 2020 Salı 10:54
  • İhracat şubatta arttı31 Mart 2020 Salı 10:52
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlğı, "2020'de 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek"31 Mart 2020 Salı 10:35
  • MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi31 Mart 2020 Salı 10:25
  • İtalya'dan Türkiye'ye teşekkür31 Mart 2020 Salı 10:09
  • Bakan Koca'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek çağrısı31 Mart 2020 Salı 10:00
  • Ağrı'da Türkiye-İran doğal gaz boru hattında patlama31 Mart 2020 Salı 09:36
  • Duraklardaki el dezenfektanlarını çaldılar31 Mart 2020 Salı 09:28
  • Bursa Valiliği'nden yeni koronavirüs tedbirleri31 Mart 2020 Salı 09:24
  • Fatih'te feci kaza!31 Mart 2020 Salı 09:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti