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Merkez Bankası Kavcıoğlu, banka genel müdürleriyle görüşecek

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, yarın Bankalar Birliği yönetimi dışındaki bankaların yöneticileriyle bir araya gelecek.
Merkez Bankası Kavcıoğlu, banka genel müdürleriyle görüşecek

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, göreve gelmesinin hemen ardından bankacılarla durum değerlendirmesi yapmak üzere Pazar günü Türkiye Bankalar Birliği yönetim Kurulu ile bir araya gelmişti. TCMB Reuters'ın sorusu üzerine ilgili toplantıyı doğruladı. 

Pazar günü Bankalar Birliği yönetiminde yer alan bankaların genel müdürleri ile görüşen Kavcioglu, yarın da Bankalar Birliği yönetimi dışındaki bankaların yöneticileriyle buluşacak. Görüşmeye katılım bankaları genel müdürleri de katılacak.

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