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Merkez Bankası Ocak ayı Beklenti Anketi yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 11,15 oldu.
Merkez Bankası Ocak ayı Beklenti Anketi yayımlandı

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 63 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Ocak ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Aralıkta yüzde 1,29 olan ocak ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,35'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 11,15 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,84'ten 10,53'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,24'ten 9,14'e geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,3733'ten 8,0874'e gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 8,1605 oldu.

Bir önceki anket döneminde 22,4 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 24 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 22,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 17
Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2021 büyüme beklentisi yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a çıkarken, 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,3 oldu.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 16,07'den yüzde 17'ye çıktı.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 13,28 olarak kayıtlara geçti.

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