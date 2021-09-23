Merkez Bankası politika faizini 1 puan indirdi

TCMB, parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başladığını bildirdi.
Merkez Bankasından yapılan açıklamada, aşılama oranlarındaki artışa rağmen yeni varyantların iktisadi faaliyet üzerindeki riskleri canlı tuttuğu kaydedildi.
TCMB, kurulun talep unsurları, çekirdek enflasyon ve arz şoklarının yarattığı etkilere yönelik analizleri değerlendirerek, politika faizinin indirilmesine karar verdiğini belirtti.
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