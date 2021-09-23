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Merkez Bankası politika faizini 1 puan indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdü.
Merkez Bankası politika faizini 1 puan indirdi

TCMB, parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başladığını bildirdi.

Merkez Bankasından yapılan açıklamada, aşılama oranlarındaki artışa rağmen yeni varyantların iktisadi faaliyet üzerindeki riskleri canlı tuttuğu kaydedildi.

TCMB, kurulun talep unsurları, çekirdek enflasyon ve arz şoklarının yarattığı etkilere yönelik analizleri değerlendirerek, politika faizinin indirilmesine karar verdiğini belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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