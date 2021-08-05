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Merkez Bankası rezervleri 105 milyar 721 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 30 Temmuz itibarıyla 1 milyar 281 milyon dolar artarak 105 milyar 721 milyon dolara çıktı.
Merkez Bankası rezervleri 105 milyar 721 milyon dolar oldu

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 30 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 466 milyon dolar artışla 64 milyar 128 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 19 Temmuz'da 62 milyar 662 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 186 milyon dolar gerileyerek 41 milyar 778 milyon dolardan 41 milyar 592 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 30 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 281 milyon dolar artarak 104 milyar 440 milyon dolardan 105 milyar 721 milyon dolara çıktı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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