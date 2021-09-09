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Merkez Bankası rezervleri 119,2 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 3 Eylül haftasında 933 milyon dolar artarak 119 milyar 198 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankası rezervleri 119,2 milyar dolar oldu

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 3 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 91 milyon dolar artışla 78 milyar 47 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 27 Ağustos'ta 77 milyar 956 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 843 milyon dolar artarak 40 milyar 308 milyon dolardan 41 milyar 151 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 3 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 933 milyon dolar artışla 118 milyar 265 milyon dolardan 119 milyar 198 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih    Altın Rezervleri    Brüt Döviz Rezervleri    Toplam Rezervler
31.01.2020    27.520    74.856    102.376
28.02.2020    30.411    77.414    107.825
27.03.2020    31.325    64.081    95.406
30.04.2020    34.786    51.457    86.243
29.05.2020    36.667    54.360    91.027
26.06.2020    38.821    51.417    90.238
30.07.2020    43.572    46.673    90.245
28.08.2020    43.042    41.594    84.636
25.09.2020    41.097    42.420    83.517
23.10.2020    43.265    45.086    88.351
27.11.2020    40.299    43.899    84.198
31.12.2020    43.241    49.965    93.206
29.01.2021    42.169    53.367    95.536
26.02.2021    40.719    54.495    95.214
26.03.2021    39.746    50.894    90.640
30.04.2021    40.936    46.915    87.851
28.05.2021    43.884    48.721    92.605
25.06.2021    40.918    59.240    100.158
30.07.2021    41.592    64.128    105.721
06.08.2021    41.275    67.736    109.010
13.08.2021    39.743    67.356    107.099
20.08.2021    40.386    68.170    108.556
27.08.2021    40.308    77.956    118.265
03.09.2021    41.151    78.047    119.198
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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