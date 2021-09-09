Merkez Bankası rezervleri 119,2 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 3 Eylül haftasında 933 milyon dolar artarak 119 milyar 198 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 3 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 91 milyon dolar artışla 78 milyar 47 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 27 Ağustos'ta 77 milyar 956 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 843 milyon dolar artarak 40 milyar 308 milyon dolardan 41 milyar 151 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 3 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 933 milyon dolar artışla 118 milyar 265 milyon dolardan 119 milyar 198 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler

31.01.2020 27.520 74.856 102.376

28.02.2020 30.411 77.414 107.825

27.03.2020 31.325 64.081 95.406

30.04.2020 34.786 51.457 86.243

29.05.2020 36.667 54.360 91.027

26.06.2020 38.821 51.417 90.238

30.07.2020 43.572 46.673 90.245

28.08.2020 43.042 41.594 84.636

25.09.2020 41.097 42.420 83.517

23.10.2020 43.265 45.086 88.351

27.11.2020 40.299 43.899 84.198

31.12.2020 43.241 49.965 93.206

29.01.2021 42.169 53.367 95.536

26.02.2021 40.719 54.495 95.214

26.03.2021 39.746 50.894 90.640

30.04.2021 40.936 46.915 87.851

28.05.2021 43.884 48.721 92.605

25.06.2021 40.918 59.240 100.158

30.07.2021 41.592 64.128 105.721

06.08.2021 41.275 67.736 109.010

13.08.2021 39.743 67.356 107.099

20.08.2021 40.386 68.170 108.556

27.08.2021 40.308 77.956 118.265

03.09.2021 41.151 78.047 119.198

