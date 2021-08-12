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Merkez Bankası rezervleri 39 ayın en yükseğinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 109 milyar doları aşarak 39 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Merkez Bankası rezervleri 39 ayın en yükseğinde

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 6 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 607 milyon dolar artışla 67 milyar 736 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 30 Temmuz'da 64 milyar 128 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 318 milyon dolar gerileyerek 41 milyar 592 milyon dolardan 41 milyar 275 milyon dolara düştü.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 6 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 290 milyon dolar artarak 105 milyar 721 milyon dolardan 109 milyar 10 milyon dolara çıktı. Böylece toplam rezervler 11 Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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