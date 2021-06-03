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Merkez Bankası rezervleri 92 milyar 605 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 28 Mayıs itibarıyla 158 milyon dolar artarak 92 milyar 605 milyon dolara ulaştı.
Merkez Bankası rezervleri 92 milyar 605 milyon dolar oldu

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 28 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 477 milyon dolar azalışla 48 milyar 721 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 21 Mayıs'ta 49 milyar 198 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 635 milyon dolar artarak 43 milyar 249 milyon dolardan 43 milyar 884 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 28 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 158 milyon dolar artarak 92 milyar 447 milyon dolardan 92 milyar 605 milyon dolara yükseldi.

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