  • BIST 1.536
  • Altın 409,653
  • Dolar 7,0189
  • Euro 8,5007
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 5 °C
»

Merkez Bankası Şubat ayı Beklenti Anketi yayımlandı

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,53'ten 10,36'ya, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,14'ten 9,03'e geriledi. Yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,09'dan 7,79'a geriledi.
Merkez Bankası Şubat ayı Beklenti Anketi yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 11,23 oldu.

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 60 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Şubat ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Ocakta yüzde 0,69 olan şubat ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,78'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 11,23 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,53'ten 10,36'ya, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,14'ten 9,03'e geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,0874'ten 7,7865'e gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 7,9427 oldu.

Bir önceki anket döneminde 24 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 24,1 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 22,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 17
Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2021 büyüme beklentisi yüzde 3,9'dan yüzde 4,1'e çıkarken, 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,3 oldu.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 17'de sabit kaldı.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 13,47 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Dönmez: Türkiye bugün itibarıyla TANAP aracılığıyla 9,4 milyar metreküp doğal gaz almıştır11 Şubat 2021 Perşembe 16:15
  • Faizsiz konut ve taşıt edindiren şirketlere yasal düzenleme geliyor11 Şubat 2021 Perşembe 16:15
  • Ticaret Bakanı Pekcan: Gürbulak'ta ekiplerimiz bugüne kadarki en yüksek eroin yakalamasını gerçekleştirdi11 Şubat 2021 Perşembe 16:14
  • ATO Başkanı Baran: Türkiye Avrupa'nın tedarik merkezi olabilir11 Şubat 2021 Perşembe 16:14
  • Merkez Bankası rezervleri 95 milyar 519 milyon dolar oldu11 Şubat 2021 Perşembe 16:13
  • Bakan Pekcan: Gelir kaybı ve kira destekleri için 1 milyon 400 binin üzerinde başvuru onaylandı11 Şubat 2021 Perşembe 16:13
  • Bakan Varank: TOGG-Meteoroloji iş birliği mobilite ekosistemimizde öncü bir adım olacak11 Şubat 2021 Perşembe 14:37
  • THY'den yurt içi tek yön uçuşlarda yüzde 30 indirimli kampanya11 Şubat 2021 Perşembe 14:36
  • Zeytinyağındaki rekolte düşüşüne rağmen hedef 120 milyon dolarlık ihracat11 Şubat 2021 Perşembe 11:52
  • Belediyelerin taleplerini karşılamaya başlayan patates üreticisi sevinçli11 Şubat 2021 Perşembe 11:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti