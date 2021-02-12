Merkez Bankası Şubat ayı Beklenti Anketi yayımlandı

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,53'ten 10,36'ya, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,14'ten 9,03'e geriledi. Yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,09'dan 7,79'a geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 11,23 oldu.

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 60 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Şubat ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Ocakta yüzde 0,69 olan şubat ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,78'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 11,23 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,53'ten 10,36'ya, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,14'ten 9,03'e geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,0874'ten 7,7865'e gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 7,9427 oldu.

Bir önceki anket döneminde 24 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 24,1 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 22,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 17

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2021 büyüme beklentisi yüzde 3,9'dan yüzde 4,1'e çıkarken, 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,3 oldu.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 17'de sabit kaldı.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 13,47 olarak kayıtlara geçti.