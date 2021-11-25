  • BIST 1.812,30
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.1445
  • Euro 13.6283
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 5 °C
»

Merkez Bankası ve BAE Merkez Bankası arasında imzalar atıldı

Merkez Bankası, BAE ile imzalanan mutabakat zaptına ile ilgili "Merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır" açıklamasında bulunuldu.
Merkez Bankası ve BAE Merkez Bankası arasında imzalar atıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile imzalanan mutabakat zaptı ile ilgili açıklama yaptı.

Merkez Bankası'ndan yapılan son dakika açıklamasında açıklamada şu ifadelere yer verild:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 24 Kasım 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akaryakıt istasyonlarında kuyruk24 Kasım 2021 Çarşamba 17:10
  • Bakan Karaismailoğlu: Türksat 5B uydusu aralık sonunda fırlatılacak24 Kasım 2021 Çarşamba 15:30
  • F-16'lar için millileştirilen podun seri üretimi başlıyor24 Kasım 2021 Çarşamba 15:11
  • Toprak Mahsulleri Ofisi'nden un fiyatı açıklaması24 Kasım 2021 Çarşamba 14:26
  • Merkez Bankası yatırım eğilimini ölçtü24 Kasım 2021 Çarşamba 14:20
  • Akaryakıtta zam bekleniyor24 Kasım 2021 Çarşamba 10:34
  • Dolar, euro ve altında son durum24 Kasım 2021 Çarşamba 09:49
  • Merkez Bankası: Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan fiyat oluşumları gözlemlenmekte24 Kasım 2021 Çarşamba 09:46
  • Küresel ham çelik üretimi ekimde yüzde 10,6 düştü23 Kasım 2021 Salı 16:08
  • MHP Genel Başkanı Bahçeli'den sert çıkış: Döviz operasyonları boşunadır!23 Kasım 2021 Salı 14:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti