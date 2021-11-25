Merkez Bankası ve BAE Merkez Bankası arasında imzalar atıldı

Merkez Bankası, BAE ile imzalanan mutabakat zaptına ile ilgili "Merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır" açıklamasında bulunuldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile imzalanan mutabakat zaptı ile ilgili açıklama yaptı.

Merkez Bankası'ndan yapılan son dakika açıklamasında açıklamada şu ifadelere yer verild:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 24 Kasım 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır."