  • BIST 1.414
  • Altın 477,307
  • Dolar 8,3476
  • Euro 10,0103
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 18 °C
»

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 13,12'den yüzde 13,81'e, yıl sonu dolar tahminini ise 8,57'den, 8,71'e yükseltti.
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 61 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Mayıs ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Buna göre yıl sonu dolar tahmini 8,57 TL, yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 13,81 oldu.

Ankette yıl sonu dolar ve enflasyon tahminindeki artış dikkat çekti. Bir önceki anket döneminde yıl sonu dolar tahmini 8,57, yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 13,12 seviyesindeydi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD Hazine Bakanı Yellen: Faiz artırımı öngördüğüm ya da önerdiğim bir şey değil05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:03
  • Bakan Dönmez: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile iş birliğimiz kesintisiz sürüyor04 Mayıs 2021 Salı 16:40
  • Merkez Bankası Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı04 Mayıs 2021 Salı 14:14
  • Küresel piyasalardaki halka arzlarda ilk çeyrekte 20 yılın en yüksek performansı görüldü04 Mayıs 2021 Salı 14:13
  • İTO ve Bağdat Ticaret Odası'ndan Irak'ın 100 milyar dolarlık müteahhitlik projeleri için iş birliği04 Mayıs 2021 Salı 14:13
  • Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri yarın hesaplara yatıyor04 Mayıs 2021 Salı 13:04
  • TESK Genel Başkanı Palandöken: Market genelgesi ile fırsatçılığa son verildi04 Mayıs 2021 Salı 12:59
  • Bakan Muş'tan 'Aydın'daki esnafın ciro kaybı desteği olarak sadece 4,63 lira aldığı iddiasına' yalanlama04 Mayıs 2021 Salı 12:58
  • Doğu Karadeniz'den 4 aylık ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı04 Mayıs 2021 Salı 12:57
  • Dünya balonlarının yüzde 80’i Türk patenti ile uçacak04 Mayıs 2021 Salı 12:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti