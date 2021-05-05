Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 13,12'den yüzde 13,81'e, yıl sonu dolar tahminini ise 8,57'den, 8,71'e yükseltti.

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 61 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Mayıs ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Buna göre yıl sonu dolar tahmini 8,57 TL, yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 13,81 oldu.

Ankette yıl sonu dolar ve enflasyon tahminindeki artış dikkat çekti. Bir önceki anket döneminde yıl sonu dolar tahmini 8,57, yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 13,12 seviyesindeydi.