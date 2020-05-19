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Merkez Bankası'ndan 9'uncu faiz indirimi bekleniyor

Yabancı ekonomistler, Merkez Bankası'ndan bu haftaki toplantısında da yarım puan faiz indirimi bekliyor. Merkez, en son 22 Nisan'daki toplantıda politika faizini yüzde 1 aşağı çekmişti.
Merkez Bankası'ndan 9'uncu faiz indirimi bekleniyor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, perşembe günü toplanarak, faiz kararını verecek. Son 8 toplantısında üst üste faiz indirimine giden Merkez’in bu toplantıda da benzer bir adım atması bekleniyor.

Yabancı ekonomistler, 22 Nisan’daki toplantıda politika faizini 100 baz puan (yüzde 1) indirimle yüzde 8,75’e çeken Merkez Bankası’ndan bu kez 50 baz puan (yarım puan) faiz indirimi bekliyor.

ENFLASYON ÖNGÖRÜLERİ İNDİRİM İHTİMALİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Ekonomistler, özellikle, dolar/TL'nin tarihi seviyesini gördükten sonra toparlanması, TCMB'nin enflasyon toplantısında belirttiği öngörüler faiz indirim ihtimalini güçlendirdiğini söyledi.

TL'deki toparlanmaya dikkati çeken ekonomistler, faiz indirim ihtimalinin güçlendiğini ifade etti. Ekonomistler, indirimin 50-100 baz puan civarında olacağı öngörüsünde bulundu.

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, dolar/TL'nin 7,2692 seviyesinden düşüşe geçmesiyle faiz indirimi ihtimalinin güçlendiğini belirtti. Rendell, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 8,75'ten yüzde 7,75'e çekebileceği tahmininde bulundu.

TCMB'nin 2020 sonunda enflasyonun  yüzde 7,4 olarak gerçekleşeceği öngörüsünde bulunduğunu anımsatan Rendell, Merkez Bankası'nın bunun ışığında düşük faiz oranlarının söz konusu olduğu durumu savunduğunu aktardı. 

'MERKEZ'İN GENİŞLEMECİ TUTUMU DEVAM EDECEK'

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey, TCMB'nin politika faizinde 50 baz puan indirime gidebileceğini belirtti.

TCMB'nin diğer merkez bankalarıyla yeni swap hatları oluşturacağına dair ümitlerle TL'nin toparlandığını ifade eden Tuvey, TCMB'nin genişlemeci tutumunun devam edeceğini dile getirdi.

AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 21 Mayıs Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu faiz indirimi yapılacağını öngörürken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 50 baz puan oldu.

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