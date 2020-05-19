Merkez Bankası'ndan 9'uncu faiz indirimi bekleniyor

Yabancı ekonomistler, Merkez Bankası'ndan bu haftaki toplantısında da yarım puan faiz indirimi bekliyor. Merkez, en son 22 Nisan'daki toplantıda politika faizini yüzde 1 aşağı çekmişti.