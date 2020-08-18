Merkez Bankası'ndan bankalarla ilgili yeni karar!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini yarından itibaren geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürdü.