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Merkez Bankası'ndan dolar ve enflasyon açıklaması

Merkez Bankası aralık ayı beklenti anketine göre cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 11,62'ye geriledi. Yıl sonu cari işlemler dengesi beklentisi 1 milyar 206,1 milyon dolar fazla olarak kayıtlara geçti.
Merkez Bankası'ndan dolar ve enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti  Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 11,62'ye geriledi. TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden  oluşan 67 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2019 yılı Aralık ayı Beklenti Anketi"ni  yayımladı.  Bir önceki anket döneminde yüzde 0,72 olan aralık ayı TÜFE beklentisi,  bu anket döneminde yüzde 0,59'a geriledi. 2020 Ocak ayı TÜFE beklentisi aynı  anket döneminde yüzde 1,26'dan yüzde 1,16'ya düştü.

 Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket döneminde yüzde 12,18 iken,  aralıkta yüzde 11,62'ye geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,46'dan  yüzde 10,07'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 9,16'dan yüzde 8,94'e  indi.
 Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 5,9055'ten 5,8166'ya  düştü. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise önceki döneme göre artarak  6,3239'dan 6,3527'ye yükseldi.  Bir önceki anket döneminde 585,8 milyon dolar olan yıl sonu cari  işlemler fazlası beklentisi, bu dönemde 1 milyar 206,1 milyon dolara çıktı. Bir  önceki anket döneminde 13,3 milyar dolar olan 2020 yılı cari işlemler açığı  beklentisi de bu anket döneminde 13,9 milyar dolara çıktı.   
 
Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde  12,52 oldu  
 
  GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi, yüzde 0,3'ten yüzde 0,4'e, 2020  yılına ilişkin büyüme beklentisi de yüzde 3,1'den yüzde 3,2'ye yükseldi.  Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde  13,83'ten yüzde 12,41'e indi.  TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası  beklentileri sırasıyla yüzde 12,52 ve yüzde 10,60 olarak kayıtlara geçti.

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