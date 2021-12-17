Merkez Bankası'ndan dolara beşinci müdahale

Gelen son dakika bilgisine göre, Dolar/TL'nin 17 seviyesini aşmasıyla birlikte Merkez Bankası'ndan satım yönünde beşinci müdahale geldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." denildi.
Bu Aralık ayı içerisinde döviz kurlarına yönelik beşinci müdahale oldu.
Merkez Bankası, 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık ve 13 Aralık'ta doğrudan döviz müdahalesinde bulunduğunu duyurmuştu.
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