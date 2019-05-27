Merkez Bankası’ndan dolara karşı yeni hamle

Merkez Bankası, yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4,2 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir."
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