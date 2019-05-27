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Merkez Bankası’ndan dolara karşı yeni hamle

Merkez Bankası`ndan yapılan açıklamada "Yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırıldı" denildi.
Merkez Bankası’ndan dolara karşı yeni hamle


Merkez Bankası, yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:
 
"Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4,2 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir."

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