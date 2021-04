Merkez Bankası'ndan döviz açıklaması: TÜSİAD, TOBB, MÜSİAD üyeleri aldı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 128 milyar doları kimler aldığı konusundaki iddialarla ilgili açıklamalarda bulunarak, bu dövizleri TÜSİAD, TOBB ve MÜSİAD üyelerinin aldığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, televizyonda canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

MB Başkanı Kavcıoğlu, kripto para düzenlemesine ilişkin soru üzerine, bu konunun çok hassas olduğunu söyledi.

Kripto paralarla ilgili dünyada altyapı, düzenleme ve kontrol mekanizmasının bulunmadığına işaret eden Kavcıoğlu, "Birkaç ülke kripto parayı tamamen yasakladı. Bu konuyu sadece yasaklayarak da halledemezsiniz. Zaten bizim böyle bir niyetimiz de yok." diye konuştu.

Yapılan düzenlemenin içeriği hakkında bilgi veren Kavcıoğlu, şunları söyledi:

"Bu ödemelere aracılık eden ödeme kuruluşlarını altyapıları çok sağlam olmadığı için 'bu tür ödemeleri banka aracılığı ile yapın' dedik. Bu ödemeleri yasaklamadık, sadece 'bankalar aracılığıyla yapabilirsiniz, diğer ödeme kuruluşları ile yapamazsınız' dedik. Çünkü orada bazı sıkıntılar var. Kripto paranın, para yerine kullanımını yasakladık. Şu anda daha geniş bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. İki hafta içerisinde belli bir noktaya gelecek. Her kurum kendi alanıyla ilgili çalışmayı yapıyor. Müthiş bir para trafiği var. Şu an Türkiye'den dışarıya bizi rahatsız edecek düzeyde para trafiği var. Giden para geliyor mu gelmiyor mu? Bir taraftan ithalatı kısmak istiyorsunuz, bir taraftan da her gün kripto para alımı için yurt dışına milyon dolarlar gidiyor. Biz bu düzenlemeyi ilk yaptığımızda televizyonlarda 'sermaye kontrolü yapılacak' gibi yorumlar yapıldı. Biz bu konuda çok muzdaribiz. Önce insanların yapılan düzenleme neyi kapsıyor, onu anlaması ve altyapıyı oluşturmak için bizlere katkı vermesi lazım. Aynı durum rezervlerle ilgili de böyle."

"Herkesin bildiği konuda taraf olmak lazım"

Kavcıoğlu, Türkiye'nin dış politikasının ekonomiye etkileri ve iş dünyasına verilecek mesajlar konusundaki soruyu, şöyle cevapladı:

"Türkiye, son yıllarda jeopolitik riskler dediğimiz noktada, artık kendini kabul ettirdiği bir dış politika izliyor. Bugün Türkiye, hem sahada hem masada. Sahada oluşunun arkasında güçlü bir ekonominin, güçlü bir iktidarın ve milletin olduğunu unutmayalım. Türkiye artık dış politikasında göz ardı edilen veya istenilen şekilde evrilen bir ülke değil. Son 10 yılda Türkiye, bütün coğrafyada sürdürülebilir ve etkin şekilde varlığını devam ettiriyor. Oralarda istediği sonuçları da alıyor. Sözde Ermeni soykırımı konusu yeni gündeme gelmiyor. Farklı kararlar alınsa da Türkiye'ye yansımasının çok kötü olacağını düşünmüyorum. Türkiye'nin bu konudaki duruşu ve görüşü nettir. İş dünyasının da bu anlamda olaylara bakıp kendi politikalarını ona göre belirlemeleri lazım."

Rezervler konusunda iş dünyasının taraf olması gerektiğini belirten Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Eğer 2020'de talepleri karşılanmasaydı, o kredileri kapatamazlardı, uluslararası borçlarını ödeyemezlerdi, o varlıklara sahip olamazlardı. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)... Bu dövizleri alanlar bu kuruluşların üyeleri. Türkiye'nin reel sektörü belli. Yurt dışından borç alabilen firmalar belli. Bu firmalarımızın bilançoları da şeffaf. Burada söylemek istediğim; herkesin bildiği konuda taraf olmak lazım. Türkiye'yi, Merkez Bankasını yıpratmamamız lazım. Olmayan bir şeyi varmış gibi göstererek Türkiye'yi ve Merkez Bankasını yıpratmanın kimseye bir faydası yok. Bu yıpranmadan yurt dışındaki yatırımcı faydalanıyor. Ülke risk primimiz (CDS) daha yukarı çıkıyor, kur atakları daha fazla oluyor. Sonuçta vatandaşımız, iş dünyası kaybediyor."