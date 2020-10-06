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Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temel mal grubundaki artışta dayanıklı tüketim mallarının öne çıktığını, gıda grubunda hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıdanın etkili olduğunu belirtti.
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

TÜİK'in dün açıkladığı ve beklentilerin altında gelen eylül enflasyonunu değerlendiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temel mal grubundaki artışta dayanıklı tüketim mallarının öne çıktığını, gıda grubunda hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıdanın etkili olduğunu aktardı.

Eylül ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda şu özeti paylaştı: "Tüketici fiyatları Eylül ayında yüzde 0,97 oranında artmış, yıllık enflasyon yataya yakın seyrederek yüzde 11,75 olmuştur. Yıllık enflasyon, temel mal ve gıda gruplarında artmış, enerji ve hizmet gruplarında ise gerilemiştir.

Temel mal grubundaki artışta dayanıklı tüketim malları öne çıkarken, gıda grubunda hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıda etkili olmuştur.

Enerji yıllık enflasyonu doğalgaz fiyatları kaynaklı yüksek baz etkisiyle gerilerken, hizmet enflasyonu yavaşlamıştır. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu artmış, eğilimleri bir miktar azalmıştır."

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